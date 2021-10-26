У Відні протестують проти вакцинації і вимагають відставки канцлера
В австрійській столиці Відні люди вийшли на протест проти карантину та вакцинації. Демонстранти вимагають відставки канцлера Австрії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kurier.
Організатори протестів заявляли, що в демонстрації візьмуть участь 8 тисяч осіб, проте за даними видання, на них вийшли близько 3 тисяч осіб. Однак правоохоронці заявляють, що акції взяли участь близько 1,7 тисячі осіб.
#Demo #Wien#Resselpark— Conte de St. Germain (@Conte_d_St_G_) October 26, 2021
Menschen fordern Regierungsrücktritt.@vanderbellen muß weg. pic.twitter.com/kLJp1czPRb
Учасники акції розмахують австрійськими, німецькими, хорватськими та боснійськими прапорами. Вони закликають до відставки нового уряду, скандуючи, "Шалленберг повинен піти".
Заворушень під час протесту не було зафіксовано, вони проходять мирно.
Welche Diktatur den bitte?— Michael Mayr (@Nightmare_Keks) October 26, 2021
Der Typ verkleidet als Clown, darf sich sogar als Clown verkleiden.
"Tolle Diktatur"#Wien pic.twitter.com/lOLLHO7jOe