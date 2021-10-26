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У Відні протестують проти вакцинації і вимагають відставки канцлера

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Відень, Вівторок 26 жовтня 2021 18:10
У Відні протестують проти вакцинації і вимагають відставки канцлера Фото: у Відні протестують проти вакцинації і вимагають відставки канцлера (twitter.com/NotQuiteLela)
Автор: Валерія Поліщук

В австрійській столиці Відні люди вийшли на протест проти карантину та вакцинації. Демонстранти вимагають відставки канцлера Австрії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kurier.

Організатори протестів заявляли, що в демонстрації візьмуть участь 8 тисяч осіб, проте за даними видання, на них вийшли близько 3 тисяч осіб. Однак правоохоронці заявляють, що акції взяли участь близько 1,7 тисячі осіб.

Учасники акції розмахують австрійськими, німецькими, хорватськими та боснійськими прапорами. Вони закликають до відставки нового уряду, скандуючи, "Шалленберг повинен піти".

Заворушень під час протесту не було зафіксовано, вони проходять мирно.

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