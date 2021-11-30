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В Вене начались переговоры по возобновлению ядерного соглашения с Ираном

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Вена, Вторник 30 ноября 2021 01:48
В Вене начались переговоры по возобновлению ядерного соглашения с Ираном Фоото: в Вене начались переговоры по возобновлению ядерного соглашения с Ираном (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Иран и мировые государства-участники ядерного соглашения 2015 года начали переговоры в Вене по возобновлению соглашения. При президентстве Дональда Трампа США в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки с Ираном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aljazeera.

Сообщения были переданы американским представителям, поскольку Иран снова отказался вести прямые переговоры из-за того, что США больше не являются участниками соглашения.

Главный координатор переговоров от ЕС Энрике Мора сказал, что рабочая группа по санкциям, сформированная в ходе предварительного раунда переговоров в апреле, возобновит свою деятельность со вторника, а рабочая группа по ядерной энергии - днем ​​позже. После встречи Мора отметил, что "положительно относится к тому, что видел сегодня".

Переговоры являются продолжением шести раундов переговоров, приостановленных в июне, дабы позволить президенту Ирана Ибрагиму Раиси сформировать свою администрацию.

Ранее мы писали, что Израиль обеспокоен возобновлением переговоров по ядерной сделке между Ираном и США.

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