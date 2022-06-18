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Вена стала еще одной столицей для укрывательства российской агентуры, - Данилов

Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Некоторые представители российской агентуры после обострения конфликта с РФ покинули территорию Украины. Соратники Кремля выехали в основном в Москву и Вену.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова в интервью "Ліга.net".

"Вена стала еще одной столицей для укрывательства российской агентуры. Их там просто аж кишит. Так исторически сложилось", - заявил Данилов.

Также он добавил, что украинская разведка и СНБО были предупреждены о войне, поэтому уменьшали "влияние Российской Федерации во многих направлениях".

Напомним, что секретарь СНБО также рассказал о ленд-лизе США для Украины. Он заявил, что поставки вооружения еще не начинались, процедура заработает в ближайшие месяцы.

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Алексей ДаниловВенаРоссийская Федерация