Відень став ще однією столицею для приховування російської агентури, - Данілов

Деякі представники російської агентури після загострення конфлікту з РФ покинули територію України. Соратники Кремля виїхали здебільшого у Москву та Відень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря РНБО Олексія Данілова в інтерв'ю "Ліга.net".
"Відень став ще однією столицею для переховування російської агентури. Їх там просто аж кишить. Так історично склалося", - заявив Данілов.
Також він додав, що українська розвідка та РНБО були попереджені про війну, тому зменшували "вплив Російської Федерації у багатьох напрямках".
Нагадаємо, що секретар РНБО також розповів про ленд-ліз США для України. Він заявив, що постачання озброєння ще не починалося, процедура запрацює в найближчі місяці.
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