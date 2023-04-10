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Ціни на продукти в Україні: що подорожчало за останній місяць

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Україна, Понеділок 10 квітня 2023 15:59
Ціни на продукти в Україні: що подорожчало за останній місяць Фото: продукти дорожчають швидше за загальну інфляцію (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середні ціни на продукти харчування у березні 2023 року, порівняно з лютим минулого року, зросли на 2,3%. Це вище за загальну інфляцію, яка склала 1,5%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики (Держстат).

https://www.rbc.ua/rus/news/richna-inflyatsiya-ukrayini-rizko-spovilnilasya-1681126616.htmlЗа даними статистичного відомства, серед продуктів найбільше подорожчали овочі – на 17,3%.

Яйця подорожчали на 1,8%, сир та сир на 1,0%, м'ясо та м'ясопродукти - на 0,9%, хліб на 0,7%, макаронні вироби на 0,6%, олія на 0,6%, цукор на 0,6%, молоко на 0,5%, фрукти на 0,5%, риба та рибопродукти - на 0,4%.

Водночас хліб та хлібопродукти подешевшали на 0,1%, олія - на 0,7%.

Ціни на продукти в Україні: що подорожчало за останній місяць

Споживчі ціни в Україні у березні 2023 року, порівняно з лютим минулого року, зросли на 21,3%.

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Ціни на продукти Державна служба статистики
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