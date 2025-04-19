"Великоднє перемир'я" Путіна є інформаційною операцією, - ЦПД

"Друзі, вітаю! Путін оголосив "великоднє перемир'я", але насправді тут задум доволі простий. Перше, Росію зараз звинувачують всі, що вона не припиняє вогонь. Таким чином Путін вирішив за годину повідомити, що він віддав наказ на два дні вогонь припинити, в надії що Україна щось порушить, чи десь Україну вийде підставити, а потім казати США, що це Росія головний миротворець, хоче миру, а Україна не хоче", - сказав Коваленко.

Він зазначив, що це є "банальна типова російська тактика". Зокрема, схожа історія була у 2023 році, коли РФ оголосила "різдвяне перемир'я", але сама ж порушила.

Наразі за інформацією керівника ЦПД, росіяни "як продовжували певні штурмові дії", так і продовжують їх проводити.

Також окрім відео, Коваленко підписав свій пост, зазначивши наступне:

"Росіяни намагаються зробити вигляд, що вони "миротворці", але відмовилися вже від безумовного припинення вогню 11 березня, а зараз здійснюють інформаційну операцію, говорячи про "перемир‘я", але продовжуючи стріляти без зупинки. Все з метою звинуватити Україну. Зазвичай, ідеї такої брехні підкидає Наришкін", - резюмував він.