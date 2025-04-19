"Пасхальное перемирие" Путина является информационной операцией, - ЦПД

"Друзья, поздравляю! Путин объявил "пасхальное перемирие", но на самом деле здесь замысел довольно прост. Первое, Россию сейчас обвиняют все, что она не прекращает огонь. Таким образом Путин решил за час сообщить, что он отдал приказ на два дня огонь прекратить, в надежде что Украина что-то нарушит, или где-то Украину получится подставить, а потом говорить США, что это Россия главный миротворец, хочет мира, а Украина не хочет", - сказал Коваленко.

Он отметил, что это "банальная типичная российская тактика". В частности, похожая история была в 2023 году, когда РФ объявила "рождественское перемирие", но сама же нарушила.

Сейчас по информации руководителя ЦПД, россияне "как продолжали определенные штурмовые действия", так и продолжают их проводить.

Также кроме видео, Коваленко подписал свой пост, отметив следующее:

"Россияне пытаются сделать вид, что они "миротворцы", но отказались уже от безусловного прекращения огня 11 марта, а сейчас осуществляют информационную операцию, говоря о "перемирии", но продолжая стрелять без остановки. Все с целью обвинить Украину. Обычно, идеи такой лжи подбрасывает Нарышкин", - резюмировал он.