В Великобританию прибыла первая группа ЛГБТ+ из Афганистана

дними из самых уязвимых, многие из них сталкиваются с усилением преследований, дискриминации и нападений.

является яростным борцом за свободу и право всех людей быть самими собой и любить тех, кого они хотят, без преследований", - заявила министр иностранных дел Лиз Трасс.

ограмма по эвакуации отдает приоритет тем, кто помогал усилиям Великобритании в Афганистане и отстаивал такие ценности, как демократия, права женщин и свобода слова. Уязвимые люди, включая женщин, девочек и представителей групп риска, также в приоритетном порядке.