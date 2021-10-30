В Великобританию прибыла первая группа ЛГБТ+ из Афганистана. В ее составе 29 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
дними из самых уязвимых, многие из них сталкиваются с усилением преследований, дискриминации и нападений.
является яростным борцом за свободу и право всех людей быть самими собой и любить тех, кого они хотят, без преследований", - заявила министр иностранных дел Лиз Трасс.
ограмма по эвакуации отдает приоритет тем, кто помогал усилиям Великобритании в Афганистане и отстаивал такие ценности, как демократия, права женщин и свобода слова. Уязвимые люди, включая женщин, девочек и представителей групп риска, также в приоритетном порядке.