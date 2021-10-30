До Великобританії прибула перша група ЛГБТ+ з Афганістану

найбільш вразливими, багато з них стикаються з посиленням переслідувань, дискримінації та нападів.

є лютим борцем за свободу і право всіх людей бути самими собою і любити тих, кого вони хочуть, без переслідувань", - заявила міністр закордонних справ Ліз Трасс.

ограма з евакуації віддає пріоритет тим, хто допомагав зусиллям Великобританії в Афганістані та відстоював такі цінності, як демократія, права жінок і свобода слова. Вразливі люди, включаючи жінок, дівчаток і представників груп ризику, також в пріоритетному порядку.