До Великобританії прибула перша група ЛГБТ+ з Афганістану. У її складі 29 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
найбільш вразливими, багато з них стикаються з посиленням переслідувань, дискримінації та нападів.
є лютим борцем за свободу і право всіх людей бути самими собою і любити тих, кого вони хочуть, без переслідувань", - заявила міністр закордонних справ Ліз Трасс.
ограма з евакуації віддає пріоритет тим, хто допомагав зусиллям Великобританії в Афганістані та відстоював такі цінності, як демократія, права жінок і свобода слова. Вразливі люди, включаючи жінок, дівчаток і представників груп ризику, також в пріоритетному порядку.