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До Великобританії прибула перша група ЛГБТ+ з Афганістану

Автор: Наталья Скороход

До Великобританії прибула перша група ЛГБТ+ з Афганістану. У її складі 29 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

найбільш вразливими, багато з них стикаються з посиленням переслідувань, дискримінації та нападів.

є лютим борцем за свободу і право всіх людей бути самими собою і любити тих, кого вони хочуть, без переслідувань", - заявила міністр закордонних справ Ліз Трасс.

ограма з евакуації віддає пріоритет тим, хто допомагав зусиллям Великобританії в Афганістані та відстоював такі цінності, як демократія, права жінок і свобода слова. Вразливі люди, включаючи жінок, дівчаток і представників груп ризику, також в пріоритетному порядку.

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АфганистанЛГБТ