У Великобританії заарештували трьох російських шпигунів

Трьох підозрюваних у шпигунстві на користь Росії у Великій Британії було заарештовано та звинувачено в ході великого розслідування, що стосується національної безпеки. Шпигуни, усі громадяни Болгарії, були затримані у лютому і відтоді перебувають під вартою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

Вони виявили паспорти, посвідчення особи та інші документи для Великобританії, Болгарії, Франції, Італії, Іспанії, Хорватії, Словенії, Греції та Чехії.

Трьох обвинувачених заарештували відповідно до закону про державну таємницю детективи лондонської поліції боротьби з тероризмом, яка несе національну відповідальність за шпигунство.

Російсько-болгарські шпигуни

За даними ВВС, заарештовані такі особи:

Орлін Руссєв, 45 років, Грейт-Ярмут, Норфолк

Бізер Джамбазов, 41 рік, Харроу, північний захід Лондона.

Катрін Іванова, 31 рік, живе за тією ж адресою в Харроу.

Всі троє перебували у Великій Британії протягом багатьох років, працюючи на різних роботах і живучи в кількох заміських будинках.

Руссєв має досвід ведення бізнесу у Росії. Він переїхав до Великобританії у 2009 році і три роки пропрацював технічним спеціалістом у сфері фінансових послуг. У його онлайн-профілі на LinkedIn зазначено, що пізніше він володів бізнесом, пов'язаним із розвідкою, яка включає перехоплення повідомлень або електронних сигналів.

Колишні сусіди описали Джамбазова та Іванову як пару. Джамбазов був водієм лікарні, а Іванова описує себе у своєму онлайн-профілі LinkedIn як лаборанта у приватному медичному бізнесі. Пара, яка переїхала до Великобританії близько десяти років тому, очолювала громадську організацію, надаючи послуги болгарам, у тому числі знайомлячи їх з "культурою та нормами британського суспільства".

Російські шпигуни в Лондоні

Поліція боротьби з тероризмом публічно заявляла про те, що все більше часу витрачається на шпигунстві, особливо з боку Росії. Їхня стурбованість викликана сумнозвісними інцидентами останніх років, пов'язаними з діями російської розвідки у Великій Британії.

У 2018 році російські оперативники спробували вбити колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочку Юлію в Солсбері за допомогою смертоносної нервово-паралітичної речовини "Новичок".

2006 року колишнього офіцера російської розвідки Олександра Литвиненка було вбито в Лондоні після того, як його отруїли кілери, які працювали на російську державу.