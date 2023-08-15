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В Великобритании арестовали троих российских шпионов

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Украина, Вторник 15 августа 2023 13:57
В Великобритании арестовали троих российских шпионов Фото: русские шпионы арестованы в Британии (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Трое подозреваемых в шпионаже в пользу России в Великобритании были арестованы и обвинены ходе крупного расследования, касающегося национальной безопасности. Шпионы, все граждане Болгарии, были задержаны в феврале и с тех пор находятся под стражей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой BBC.

У них выявили паспорта, удостоверения личности и другие документы для Великобритании, Болгарии, Франции, Италии, Испании, Хорватии, Словении, Греции и Чехии.

Трое обвиняемых были арестованы в соответствии с законом о государственной тайне детективами лондонской полиции по борьбе с терроризмом, которая несет национальную ответственность за шпионаж.

Российско-болгарские шпионы

По данным BBC, арестованы следующие лица:

  • Орлин Руссев, 45 лет, Грейт-Ярмут, Норфолк
  • Бизер Джамбазов, 41 год, Харроу, северо-запад Лондона.
  • Катрин Иванова, 31 год, живет по тому же адресу в Харроу.

В Великобритании арестовали троих российских шпионов

Все трое находились в Великобритании в течение многих лет, работая на разных работах и живя в нескольких загородных домах.

Руссев имеет опыт ведения бизнеса в России. Он переехал в Великобританию в 2009 году и три года проработал техническим специалистом в сфере финансовых услуг. В его онлайн-профиле на LinkedIn указано, что позже он владел бизнесом, связанным с разведкой, которая включает перехват сообщений или электронных сигналов.

Бывшие соседи описали Джамбазова и Иванову как пару. Джамбазов был водителем больнице, а Иванова описывает себя в своем онлайн-профиле LinkedIn как лаборанта в частном медицинском бизнесе. Пара, переехавшая в Великобританию около десяти лет назад, возглавляла общественную организацию, предоставляя услуги болгарам, в том числе знакомя их с "культурой и нормами британского общества".

Русские шпионы в Лондоне

Полиция по борьбе с терроризмом публично заявляла о том, что все больше времени тратится на шпионаже, особенно со стороны России. Их обеспокоенность вызвана печально известными инцидентами последних лет, связанными с действиями российской разведки в Великобритании.

В 2018 году российские оперативники попытались убить бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери с помощью смертоносного нервно-паралитического вещества "Новичок".

В 2006 году бывший офицер российской разведки Александр Литвиненко был убит в Лондоне после того, как его отравили киллеры, работавшие на российское государство.

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