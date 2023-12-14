Великобританія запровадила санкції проти Ірану за виробництво безпілотників

Санкції проти Ірану забороняють експорт компонентів для безпілотників. Крім того, країни світу можуть впроваджувати транспортні санкції на судна, які порушують санкції або належать до санкційних осіб.

Міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон заявив, що Іран продовжує загрожувати людям на території Великобританії та дестабілізувати Близький Схід, підтримуючи збройні угруповання, такі як ХАМАС та палестинський ісламський джихад.

"Новий режим санкцій Великобританії щодо Ірану дає нам широкі нові повноваження для боротьби з цією жахливою поведінкою. Сьогоднішні призначення надсилають чіткий сигнал режиму, що ми притягуємо вас до відповідальності за ваші дії", - заявив Кемерон.

Великобританія ввела санкції проти іранських фізичних та юридичних осіб, які підтримують збройне угруповання, яке загрожує Ізраїлю.

На сьогодні Великобританія запровадила понад 350 санкцій щодо іранських фізичних та юридичних осіб у відповідь на порушення режимом прав людини та згубний вплив на міжнародному рівні.

Особи та організації. які потрапили під санкції

Санкції Великобританії включають заборони на поїздки до країни та заморожування активів таких осіб:

Есмаїл Каані: глава сил Кудс Корпусу вартових ісламської революції (КСІР-QF);

Мохаммед Саїд Ізаді: голова палестинського відділення КСІР-QF; та голова підрозділу іноземних операцій Абу Джихада;

Алі Маршад Ширазі: член палестинського відділення КВІР;

Маджид Зорі: член палестинського відділення КВІР;

Мостафа Маджід Хані: член палестинського відділення КВІР;

Халед Каддумі: представник ХАМАС в Ірані;

Насер Абу Шаріф: представник палестинського ісламського джихаду в Ірані;

Також під санкції потрапило Палестинське відділення Сил Кудс Корпусу вартових ісламської революції (КСІР-QF). Воно підлягає заморожуванню активів:

На сьогодні Великобританія запровадила понад 350 санкцій щодо іранських фізичних та юридичних осіб у відповідь на порушення режимом прав людини та згубний вплив на міжнародному рівні.

Санкції Великобританії проти агресорів

Раніше ми писали, що Великобританія посилить санкції проти Росії. Новий закон стосується продуктів, які фінансують військову машину російського диктатора Путіна.

Також ми повідомляли, що Велика Британія спільно зі США посилили санкції проти бойовиків ХАМАС.