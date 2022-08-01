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Великобритания ввела новый метод контроля за имуществом российских олигархов

Фото: Великобритания ввела новый метод контроля за российскими олигархами (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Великобритания будет требовать от иностранных компаний, владеющих британской собственностью, идентифицировать их истинных владельцев в официальном реестре. Этот шаг направлен на отмывание незаконных средств российскими олигархами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Формирование реестра зарубежных организаций является частью закона об экономических преступлениях, принятого в этом году с целью остановить поток незаконных российских денег в Лондон после вторжения РФ в Украину.

Он должен помешать российским олигархам и чиновникам прятаться за секретными цепочками подставных компаний, и поддерживать усилия правительства по искоренению российских олигархов.

Иностранные организации, которые уже владеют землей в Великобритании, будут иметь шесть месяцев, чтобы выполнить требования, идентифицируя своего бенефициара. Реестр будет распространяться на недвижимость, купленную с января 1999 года в Англии и Уэльсе и с декабря 2014 года в Шотландии.

Те, кто не соблюдает новые правила, могут столкнуться с санкциями, включая штрафы в размере до 2500 фунтов стерлингов в день, или заключение сроком до пяти лет.

Напомним, ранее стало известно, что в Киеве полностью прекратил свою работу торгово-развлекательный центр Ocean Plaza. Его главным владельцем оказались семья и партнеры российского олигарха Аркадия Ротенберга.

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