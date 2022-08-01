RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Великобританія ввела новий метод контролю за майном російських олігархів

Фото: Великобританія ввела новий метод контролю за російськими олігархами (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Великобританія вимагатиме від іноземних компаній, що володіють британською власністю, ідентифікувати їх справжніх власників в офіційному реєстрі. Цей крок спрямований на відмивання незаконних коштів російськими олігархами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Формування реєстру іноземних організацій є частиною закону про економічні злочини, прийнятого цього року з метою зупинити потік незаконних російських грошей до Лондона після вторгнення РФ в Україну.

Він повинен перешкодити російським олігархам і чиновникам ховатися за секретними ланцюжками підставних компаній, і підтримувати зусилля уряду з викорінення російських олігархів.

Іноземні організації, які вже володіють землею у Великобританії, матимуть шість місяців, щоб виконати вимоги, ідентифікуючи свого бенефіціара. Реєстр буде поширюватися на нерухомість, куплену з січня 1999 року в Англії та Уельсі і з грудня 2014 року в Шотландії.

Ті, хто не дотримується нових правил, можуть зіткнутися з санкціями, включаючи штрафи в розмірі до 2500 фунтів стерлінгів на день, або ув'язнення терміном до п'яти років.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Києві повністю припинив свою роботу торгово-розважальний центр Ocean Plaza. Його головним власником виявилися сім'я і партнери російського олігарха Аркадія Ротенберга.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВеликобританіяЛондонСанкції проти Росії