Великобритания усилит военное присутствие в Эстонии танками

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В Эстонию будут переброшены 20 танков, а королевский ВМФ проведет учения в Балтийском море

Военное присутствие Великобритании в Прибалтике в 2019 году будет усилено. Об этом заявил военный атташе Великобритании в Эстонии Гэри Брукс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

В частности, в Великобританию будут отосланы 10 танков, им на смену придут уже 20 бронемашин.

С апреля по август на авиабазе Эмари будут базироваться британские истребители Eurofighter Typhoon.

В июле 2019 года на территории страны пройдут военные учения Эстонии и Великобритании. В них примут участие как наземные силы, так и корабли британского флота и королевская авиация.

"Мы всегда должны быть готовы воспользоваться возможностью комбинировать действия как наземных, так и воздушных войск или, например, пехоты и флота", - заявил Брукс.

Ранее РБК-Украина писало, что Великобритания оставит в Германии часть военного контингента после выхода из состава Европейского Союза.

речь идет о примерно 185 военных и 60 гражданских сотрудников Минобороны. К 2015 году в Германии было 5 200 британских войск. Сейчас в Германии размещены также около 33 тыс. военных США.