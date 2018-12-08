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Великобританія посилить військову присутність в Естонії танками

Новини » Політика    08.12.2018 - 22:16
Великобританія посилить військову присутність в Естонії танками
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

В Естонію будуть перекинуті 20 танків, а королівський ВМФ проведе навчання в Балтійському морі

Військову присутність в Прибалтиці в 2019 році буде посилено. Про це заявив військовий аташе Великобританії в Естонії Гері Брукс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

Зокрема, у Великобританію будуть відіслані 10 танків, їм на зміну прийдуть вже 20 бронемашин.

З квітня по серпень на авіабазі Эмари будуть базуватися британські винищувачі Eurofighter Typhoon.

У липні 2019 року на території країни пройдуть військові навчання Естонії та Великобританії. У них візьмуть участь як наземні сили, так і кораблі британського флоту і королівська авіація.

"Ми завжди повинні бути готові скористатися можливістю комбінувати дії як наземних, так і повітряних військ або, наприклад, піхоти і флоту", - заявив Брукс.

Раніше РБК-Україна писало, що Великобританія залишить у Німеччині частину військового контингенту після виходу зі складу Європейського Союзу.

Мова йде про приблизно 185 військових і 60 цивільних співробітників Міноборони. До 2015 року в Німеччині було 5 200 британських військ. Зараз у Німеччині розміщені також близько 33 тис. військових США.

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