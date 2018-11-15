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Великобританія подвоїть кількість F-35

Новини » Політика    15.11.2018 - 21:55
Великобританія подвоїть кількість F-35
Фото: літаки F-35В (pinterest.com/Cody_Leroux)

Вони доповнять 16 літаків, якими вже володіє Лондон і які розміщені на базі ВПС Marham і в США

Великобританія закупить 17 малопомітних реактивних літаків F-35В. Про це заявив британський міністр оборони Гевін Вільямсон, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу відомства.

17 нових літаків F-35B передадуть британцям в період між 2020 і 2022 роками. Вони доповнять 16 літаків, якими вже володіє Лондон і які розміщені на базі ВПС Marham і в США, а також два додаткових літака, які вже замовлені.

У цілому Великобританія зобов'язалася замовити 138 літаків протягом всього терміну дії програми. Замовлення 17 літаків - це частина контракту на суму 6 млрд доларів на будівництво 255 літаків для глобального підприємства F-35.

"Наші військові і промисловість відіграють провідну роль у програмі F-35. Ми зараз створюємо можливості, які змінять правила гри, і незабаром будуть готові до дій на фронті. Ця програма створена для того, щоб принести в британську економіку величезний приріст у 35 млрд фунтів стерлінгів, і для наших компаній приємними новинами, що зараз багато інші реактивні літаки поставлені на виробництво", - сказав Вільямсон.

Нагадаємо, США можуть ввести санкції проти Туреччини в зв'язку придбанням російських ракетних систем С-400, що становлять загрозу для винищувачів п'ятого покоління F-35.

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