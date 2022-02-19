UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Великобритания согласовала с G7 и Евросоюзом санкции против России

Автор: Александр Белоус

Великобритания согласовала с партнерами по "Большой семерке" (G7) и Европейскому союзу санкции в отношении России. Они вступят в силу в случае вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделала министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag.

Трасс уверена, что уступки не остановят Россию от нападения, поэтому необходимо поддержать Украину.

"Мы должны обеспечить, чтобы в случае чрезвычайной ситуации был готов жесткий пакет санкций. Эти санкции мы уже согласовали с нашими союзниками по G7 и ЕС, включая Германию", - сказала она.

Напомним, замдиректора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх заявил, что в случае нападения России на Украину США введут санкции против российских финансовых институтов и государственных компаний. При этом ограничения не затронут экспорт энергоносителей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВторжение России в Украину