ru ua
Сб, 19 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Британія погодила з G7 і Євросоюзом санкції проти Росії

Новость на русском →
Лондон, Субота 19 лютого 2022 10:57
Британія погодила з G7 і Євросоюзом санкції проти Росії Фото: міністр закордонних справ Великобританії Ліз трас (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

Велика Британія погодила з партнерами по "Великій сімці" (G7) і Європейському союзу санкції щодо Росії. Вони набудуть чинності у разі вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробила міністр закордонних справ Великобританії Ліз трас в інтерв'ю німецькому виданню Welt am Sonntag.

Трас впевнена, що поступки не зупинять Росію від нападу, тому необхідно підтримати Україну.

"Ми повинні забезпечити, щоб у разі надзвичайної ситуації був готовий жорсткий пакет санкцій. Ці санкції ми вже узгодили з нашими союзниками по G7 і ЄС, включаючи Німеччину", - сказала вона.

Нагадаємо, заступник директора Національної економічної ради Білого дому Даліп Сінгх заявив, що у разі нападу Росії на Україну США введуть санкції проти російських фінансових інститутів і державних компаній. При цьому обмеження не торкнуться експорт енергоносіїв.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Вторгнення Росії до України
NEWS
Загострення на Донбасі. Обстріли, фейки та евакуація: всі подробиці
Загострення на Донбасі. Обстріли, фейки та евакуація: всі подробиці
DAILY
Старі нові обличчя. Яких політиків українці хочуть бачити при владі
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Старі нові обличчя. Яких політиків українці хочуть бачити при владі