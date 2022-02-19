Британія погодила з G7 і Євросоюзом санкції проти Росії
Велика Британія погодила з партнерами по "Великій сімці" (G7) і Європейському союзу санкції щодо Росії. Вони набудуть чинності у разі вторгнення в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробила міністр закордонних справ Великобританії Ліз трас в інтерв'ю німецькому виданню Welt am Sonntag.
Трас впевнена, що поступки не зупинять Росію від нападу, тому необхідно підтримати Україну.
"Ми повинні забезпечити, щоб у разі надзвичайної ситуації був готовий жорсткий пакет санкцій. Ці санкції ми вже узгодили з нашими союзниками по G7 і ЄС, включаючи Німеччину", - сказала вона.
Нагадаємо, заступник директора Національної економічної ради Білого дому Даліп Сінгх заявив, що у разі нападу Росії на Україну США введуть санкції проти російських фінансових інститутів і державних компаній. При цьому обмеження не торкнуться експорт енергоносіїв.