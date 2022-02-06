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Великобритания считает, что заявления РФ об отсутствии планов вторжения в Украину ложны

Автор: Анна Полисученко

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила в воскресенье, что заявления РФ об отсутствии планов нового вторжения в Украину ложны. Она предостерегла Москву от попыток подорвать суверенитет или угрожать Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на City A.M.

"Активность России в попытках взорвать порядок или как-то угрожать Украине хорошо заметна", - отметила Трасс.

На следующей неделе она отправится в Москву для встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым с целью поиска дипломатического разрешения текущего кризиса вокруг границ Украины.

"Действия России показывают, что ее заявления об отсутствии намерений по вторжению ложны. Мы и наши союзники остаемся непоколебимыми в поддержке Украины", - добавила глава британского МИДа.

Ранее мы писали, что Великобритания отправила в Украину элитных спецназовцев.

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Великобритания