Великобритания и Россия договорились о возвращении дипломатов

Фото: Александр Яковенко (voshod.org)

Возвращение дипломатов должно начаться с января следующего года

Посол Российской Федерации в Лондоне Александр Яковенко заявил, что Россия и Великобритания достигли договоренности о постепенном восстановлении численности дипломатических представителей в Британии и РФ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Так, восстановление численности предстоит с января 2019 года.

"У нас достигнута принципиальная договоренность о том, что где-то в январе месяце дипломатический состав будет восстанавливаться как в Москве, так и в Лондоне. Я не уверен, что это будет сделано в отношении всех сотрудников, но по крайней мере половина посольства будет восстановлена", - заявил Яковенко.

Напомним, в марте 2018 года глава МИД Украины Павел Климкин предложил британскому министру иностранных дел Борису Джонсону трудоустроить в Украине 23 дипломатов Великобритании, которые были высланы из России.

Так, посол РФ в Лондоне Александр Яковенко заявил, что штат посольства России в Великобритании сократится на 40%.

РБК-Украина ранее писало, что утром 17 марта 2018 года РФ заявила о высылке 23 британских дипломатов, закрытии генконсульства в Петербурге и прекращении работы Британского совета.

Добавим, глава правительства Великобритании Тереза Мэй потребовала выслать 23 российских дипломатов из страны после обвинений в адрес России в причастности к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.