Британія та Росія домовилися про повернення дипломатів

Фото: Олександр Яковенко (voshod.org)

Повернення дипломатів має розпочатися з січня наступного року

Посол Російської Федерації у Лондоні Олександр Яковенко заявив, що Росія та Великобританія досягли домовленості про поступове відновлення чисельності дипломатичних представників у Британії та РФ. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на російські ЗМІ.

Так, відновлення чисельності має відбутися з січня 2019 року.

"У нас досягнута принципова домовленість про те, що десь в січні місяці дипломатичний склад буде відновлюватися як у Москві, так і в Лондоні. Я не впевнений, що це буде зроблено стосовно всіх співробітників, але принаймні половина посольства буде відновлена", - заявив Яковенко.

Нагадаємо, в березні 2018 року глава МЗС України Павло Клімкін запропонував британському міністру закордонних справ Борису Джонсону працевлаштувати в Україні 23 дипломатів Великобританії, які були вислані з Росії.

Так, посол РФ у Лондоні Олександр Яковенко заявив, що штат посольства Росії у Великобританії скоротиться на 40%.

РБК-Україна раніше писало, що вранці 17 березня 2018 року РФ заявила про висилку 23 британських дипломатів, закриття генконсульства в Петербурзі і припинення роботи Британської ради.

Додамо, глава уряду Великобританії Тереза ​​Мей зажадала вислати 23 російських дипломатів з країни після звинувачень на адресу Росії у причетності до отруєння екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки.