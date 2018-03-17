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Интервью

Британия рассмотрит дальнейшие меры против РФ в начале следующей недели

НовостиПолитика    17.03.2018 - 13:59
Фото: Лондон (pixabay.com xxolgaxx)
Фото: Лондон (pixabay.com xxolgaxx)

В Лондоне считают, что полный разрыв диалога между странами противоречит их национальным интересам

Великобритания рассмотрит дальнейшие меры в отношении России в начале следующей недели. Об этом сообщает Sky News.

В британском Министерстве иностранных дел заявили, что предвидели подобный ответ России, которая решила выслать 23 дипломатов в качестве зеркальных мер и закрыть генконсульство Соединенного королевства в Санкт-Петербурге, а также прекратить деятельность на территории РФ Британского совета.

В Лондоне отметили, что дальнейшие меры в отношении России Совет национальной безопасности страны рассмотрит в начале следующей недели.

"Сейчас приоритетная задача для нас - помочь тем сотрудникам дипмиссии, которые должны вернуться домой", - заявили в британском внешнеполитическом ведомстве.

Там также заверили, что у власти Англии нет разногласий с народом России.

"Мы продолжаем считать, что полный разрыв диалога между странами противоречит нашим национальным интересам. Но российское государство обязано отвечать за свои действия и придерживаться международных обязательств", - говорится в сообщении.

При этом в МИД Великобритании отметили, что решение России принять ответные меры "не изменит того факта, что существует окончательный вывод об ответственности российского государства за попытку убийства двух человек на британской земле".

Напомним, утром 17 марта Россия заявила о высылке 23 британских дипломатов, закрытии генконсульства в Петербурге и прекращении работы Британского совета.

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Теги: Великобритания, дипломаты, дипломатические отношения
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