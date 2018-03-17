Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Британія розгляне подальші заходи щодо РФ на початку наступного тижня

НовиниПолітика    17.03.2018 - 13:59
Фото: Лондон (pixabay.com xxolgaxx)
Фото: Лондон (pixabay.com xxolgaxx)

У Лондоні вважають, що повний розрив діалогу між країнами суперечить їхнім національним інтересам

Велика Британія розгляне подальші заходи щодо Росії на початку наступного тижня. Про це повідомляє Sky News.

У британському Міністерстві закордонних справ заявили, що передбачали подібну відповідь Росії, яка вирішила вислати 23 дипломатів у якості дзеркальних заходів і закрити генконсульство Сполученого королівства в Санкт-Петербурзі, а також припинити діяльність на території РФ Британської ради.

У Лондоні відзначили, що подальші заходи щодо Росії Рада національної безпеки країни розгляне на початку наступного тижня.

"Зараз пріоритетне завдання для нас - допомогти тим співробітникам дипмісії, які мають повернутися додому", - заявили в британському зовнішньополітичному відомстві.

Там також запевнили, що у влади Англії немає розбіжностей із народом Росії.

"Ми продовжуємо вважати, що повний розрив діалогу між країнами суперечить нашим національним інтересам. Але російська держава зобов'язана відповідати за свої дії і дотримуватися міжнародних зобов'язань", - йдеться в повідомленні.

При цьому в МЗС Великобританії відзначили, що рішення Росії вжити заходів у відповідь "не змінить того факту, що існує остаточний висновок про відповідальність російської держави за спробу вбивства двох людей на британській землі".

Нагадаємо, вранці 17 березня Росія заявила про висилку 23 британських дипломатів, закриття генконсульства в Петербурзі й припинення роботи Британської ради.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
Messenger Telegram Chrome
Справа Скрипаля загрожує британському бізнесу "Газпрому" Росія висилає 23 британські дипломати у відповідь на дії Лондона
Теги: Великобритания, дипломаты, дипломатические отношения
"Почалася справжня м'ясорубка": українець розповів про аварію на підйомнику в Грузії
"На грані зриву": психолог розповів про стан Савченко
"Донбас ось-ось може спалахнути": волонтер перерахував небезпечні тенденції
Супрун заявила, що знезараження ран перекисом – міф
On Top