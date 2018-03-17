Британія розгляне подальші заходи щодо РФ на початку наступного тижня

Велика Британія розгляне подальші заходи щодо Росії на початку наступного тижня. Про це повідомляє Sky News.

У британському Міністерстві закордонних справ заявили, що передбачали подібну відповідь Росії, яка вирішила вислати 23 дипломатів у якості дзеркальних заходів і закрити генконсульство Сполученого королівства в Санкт-Петербурзі, а також припинити діяльність на території РФ Британської ради.

У Лондоні відзначили, що подальші заходи щодо Росії Рада національної безпеки країни розгляне на початку наступного тижня.

"Зараз пріоритетне завдання для нас - допомогти тим співробітникам дипмісії, які мають повернутися додому", - заявили в британському зовнішньополітичному відомстві.

Там також запевнили, що у влади Англії немає розбіжностей із народом Росії.

"Ми продовжуємо вважати, що повний розрив діалогу між країнами суперечить нашим національним інтересам. Але російська держава зобов'язана відповідати за свої дії і дотримуватися міжнародних зобов'язань", - йдеться в повідомленні.

При цьому в МЗС Великобританії відзначили, що рішення Росії вжити заходів у відповідь "не змінить того факту, що існує остаточний висновок про відповідальність російської держави за спробу вбивства двох людей на британській землі".

Нагадаємо, вранці 17 березня Росія заявила про висилку 23 британських дипломатів, закриття генконсульства в Петербурзі й припинення роботи Британської ради.