Великобритания рассматривает возможность бойкота Олимпиады в Китае

Великобритания рассматривает возможность дипломатического бойкота зимних Олимпийских игр в Пекине в следующем году. В правительстве премьер-министра Бориса Джонсона проходят активные обсуждения этого вопроса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
инистр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс также высказалась за бойкот зимней Олимпиады в Пекине.
Ранее сообщалось, что США также рассматривают возможность дипломатического бойкота зимних Олимпийских игр в Пекине. Это подтвердил президент США Джо Байден.