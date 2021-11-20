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Великобритания рассматривает возможность бойкота Олимпиады в Китае

Автор: Наталья Скороход

Великобритания рассматривает возможность дипломатического бойкота зимних Олимпийских игр в Пекине в следующем году. В правительстве премьер-министра Бориса Джонсона проходят активные обсуждения этого вопроса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

инистр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс также высказалась за бойкот зимней Олимпиады в Пекине.

Ранее сообщалось, что США также рассматривают возможность дипломатического бойкота зимних Олимпийских игр в Пекине. Это подтвердил президент США Джо Байден.

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ВеликобританияКитайОлимпиада