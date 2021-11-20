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Великобританія розглядає можливість бойкоту Олімпіади в Китаї

Автор: Наталья Скороход

Великобританія розглядає можливість дипломатичного бойкоту Олімпійських ігор в Пекіні в наступному році. В уряді прем'єр-міністра Бориса Джонсона проходять активні обговорення цього питання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

іністр закордонних справ Великобританії Ліз трас також висловилася за бойкот зимової Олімпіади в Пекіні.

Раніше повідомлялося, що США також розглядають можливість дипломатичного бойкоту зимових Олімпійських ігор у Пекіні. Це підтвердив президент США Джо Байден.

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ВеликобританіяКитайОлімпіада