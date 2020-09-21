Великобритания может вернуться к жесткому карантину из-за роста случаев COVID-19

Фото: Борис Джонсон (Reuters)

Правительство Великобритании рассматривает возможность введения второго общенационального карантина. В стране продолжает расти число заражений коронавирусом.

Об этом сообщает Reuters.

После летнего спада новых случаев заболевания COVID-19, в Великобритании ежедневная статистика лишь увеличивается. В воскресенье было зафиксировано почти 3,9 тысяч новых случаев.

Из-за этого премьер-министр Борис Джонсон обдумывает варианты нового общенационального карантина. На этой неделе глава британского правительства должен выступить с заявлением, в котором даст гражданам "последний шанс" вернуться к соблюдению самоизоляции и социальной дистанции, чтобы избежать нового жесткого карантина.

Главврач Британии Крис Витти отметил, что ситуация с коронавирусом идет "в неправильном направлении" и страна находится в критической точке пандемии. В правительстве будут анализировать данные, чтобы понимать возможные риски перед сложным зимним периодом.

Возможные новые ограничения не будут касаться школ и бизнеса. Но в случае карантина будет запрещена работа общественных заведений, включая пабы.

Первый общенациональный карантин в Британии начался в марте и в жестком виде оставался до мая, когда начались смягчения.

В стране зафиксировано 394 257 случаев заражения, 41 777 человек умерли.

Напомним, на прошлой неделе в части муниципалитетов северо-восточной части Великобритании усилили карантин.

Также Британия установила штрафы до 10 тысяч фунтов стерлингов за нарушение самоизоляции.

Ранее Борис Джонсон объявил о начале второй волны коронавируса в Великобритании.