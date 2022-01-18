Великобритания протестирует на практике четырехдневную рабочую неделю

В Великобритании запускают пилотный проект, в рамках которого протестируют четырехдневную рабочую неделю. В проекте примут участие около 30 компаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Пилотный проект четырехдневной рабочей недели в Великобритании начнется в июне и продлится шесть месяцев. Около 30 компаний уже подписались на участие в испытании. Сотрудникам этих компаний позволят работать 32 часа в неделю, оставив без изменений их компенсацию и льготы.

По словам Райла, аналогичные программы должны начаться в США и Ирландии, а еще больше запланировано в Канаде, Австралии и Новой Зеландии.