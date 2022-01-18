Великобританія протестує на практиці чотириденний робочий тиждень

У Великобританії запускають пілотний проєкт, в рамках якого протестують чотириденний робочий тиждень. У проєкт візьмуть участь близько 30 компаній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Пілотний проєкт чотириденного робочого тижня у Великобританії почнеться в червні та триватиме шість місяців. Близько 30 компаній вже підписалися на участь у випробуванні. Співробітникам цих компаній дозволять працювати 32 години на тиждень, залишивши без змін їх компенсацію і пільги.

За словами Райла, аналогічні програми повинні початися в США та Ірландії, а ще більше заплановано в Канаді, Австралії та Новій Зеландії.