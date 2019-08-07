Великобритания просит пересмотреть возвращение России в ПАСЕ

Британская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы призвала пересмотреть возвращение в организацию России из-за массовых задержаний демонстрантов на акциях протеста в Москве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

В заявлении делегации, в частности, отмечается, что Россия не намерена выполнять свои обязательства и подчиняться стандартам ассамблеи.

Великобритания также обвинила российские власти в нарушении Конвенции о правах человека. Британская делегация выразила надежду, что ПАСЕ рассмотрит решение о возвращении России к работе в организации на сессии в сентябре.

РБК-Украина писало, что делегация Великобритании в Парламентской ассамблеи Совета Европы присоединилась к другим странам, которые заявили о демарше в связи с решением о возвращении России в состав Ассамблеи.

Напомним, в конце июня ПАСЕ подтвердила полномочия делегацииРоссийской Федерации без ограничений, несмотря на нарушение принципов Совета Европы.

ПАСЕ приняла решение о возвращении Российской Федерации в состав Ассамблеи 26 июня 2019. За резолюцию без санкций против Российской Федерации отдали 116 голосов, 52 - против, 15 - воздержались.