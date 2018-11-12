Великобританія закликає Росію припинити атаки проти світової безпеки

Фото: прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей (gov.ru)

Інцидент в Солсбері показав, наскільки реальні загрози для західних країн

Москва повинна змінити курс і припинити "атаки" проти світової безпеки і міжнародних договорів. З такою промовою збирається виступити прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей 12 листопада на щорічному банкеті у лорд-мера лондонського Сіті, йдеться в чорновому варіанті виступи Мей, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Мей збирається заявити про те, що інцидент в Солсбері показав, наскільки реальні загрози для західних країн.

Вона має намір підкреслити, що британці і ех союзники продемонстрували єдність у захист спільних цінностей.

Нагадаємо, Великобританія домагається від країн Європейського союзу введення санкцій проти високопоставлених керівників Головного управління Генштабу Збройних сил Російської Федерації.

Великобританія сподівається заручитися підтримкою нових санкцій з боку Франції і Німеччини.

Представник Держдепартаменту США Девід Тесслер заявив, що Європейський союз не повинен послаблювати санкції проти Росії, оскільки загроза, яку представляє Кремль, тільки зростає.