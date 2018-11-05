Великобритания позволит иностранцам служить в своей армии

Иллюстративное фото (Crown/BBC/Crown/Wild Pictures)

Однако такое решение будет касаться только стран Содружества наций

Министерство обороны Великобритании позволит гражданам стран Содружества наций проходить военную службу в британской армии. Соответствующее решение вступит в силу 5 ноября, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

До этого желающие служить в британской армии должны были прожить в Соединенном королевстве не менее пяти лет. Таким образом Лондон пытается решить проблему нехватки призывников. Соответствующее решение будет принято сегодня, 5 ноября.

Следовательно, к британской армии смогут присоединиться военные из Австралии, Канады, Кении, Индии и Фиджи. В то же время заявки от граждан других стран будут отклонены.

Так Великобритания планирует ежегодно пополнять свою армию на 1350 человек

В издании отмечают, что недавний отчет королевского министерства обороны показал, что британской армии не хватает 8200 солдат. Такие цифры - худший показатель с 2010 года.

Для тех, кто захочет присоединиться к британским ВМС и ВВС, новые правила начнут действовать сразу. Для сухопутных войск соответствующее решение вступит в силу со следующего года.

Напомним, министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант призвал Совет безопасности ООН как можно быстрее разрешить йеменский конфликт. По его словам, сейчас именно то время, когда стороны конфликта смогут сесть на стол переговоров и остановить военные действия, которые за четыре года унесли жизни 10 тысяч человек.