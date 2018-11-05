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Велика Британія дозволить іноземцям служити в своїй армії

Новини » Політика    05.11.2018 - 14:32
Ілюстративне фото (Crown/BBC/Crown/Wild Pictures)
Ілюстративне фото (Crown/BBC/Crown/Wild Pictures)

Проте таке рішення стосуватиметься лише країн Співдружності націй

Міністерство оборони Великої Британії дозволить громадянам країн зі Співдружності націй проходити військову службу в британській армії. Відповідне рішення набуде чинності 5 листопада, повідомляє РБК-Україна із посиланням на The Guardian.

До цього бажаючі служити в британській армії мали прожити в Сполученому королівстві щонайменше п'ять років. У такий спосіб Лондон намагається вирішити проблему нестачі призивників. Відповідне рішення ухвалять сьогодні, 5 листопада.

Відтак, до британської армії зможуть приєднатись військові з Австралії, Канади, Кенії, Індії та Фіджі. Водночас заявки від громадян інших країн будуть відхилені. 

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У виданні зазначають, що нещодавній звіт королівського міністерства оборони показав, що британській армії не вистачає 8200 солдатів. Такі цифри - найгірший показник з 2010 року.

Для тих, хто захоче приєднатись до британських ВМС та ВПС, нові правила діятимуть одразу. Для сухопутних військ відповідне рішення набере чинності з наступного року.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Великої Британії Джеремі Хант закликав Раду безпеки ООН якнайшвидше вирішити єменський конфлікт. За його словами, зараз саме той час, коли сторони конфлікту зможуть сісти на стіл переговорів та зупинити військові дії, які за чотири роки забрали життя 10 тисяч людей.

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