Великобритания назвала условие для возвращения к нормальным отношениям с Россией

По ее мнению, Украина расплачивается за свой проевропейский выбор.

"Россия должна уважать независимость и территориальную целостность Украины. Возвращение к нормальным отношениям невозможно, пока Россия продолжает дестабилизировать Украину и захватывать ее территорию", - убеждена Симмонс.

Посол утверждает, что Великобритания остается преданным партнером Украины, решительно защищая ее суверенитет, независимость и территориальную целостность.

"Действия России в 2014 году невозможно оправдать. Россия силой захватила территорию суверенной Украины, грубо нарушая права украинцев, а также ряд своих международных обязательств. Наша позиция четкая: мы не признаем, не будем признавать незаконную аннексию Крыма Россией", - сказала посол.