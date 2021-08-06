RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Велика Британія назвала умову для повернення до нормальних відносин з Росією

Автор: РБК-Україна

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс вважає, що наразі повернення до нормальних відносин із Росією неможливе. Кремль продовжує дестабілізувати Україну та захоплювати її територію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла під час виступу на установчому форумі експертної мережі "Кримської платформи".

На її думку, Україна розплачується за свій проєвропейський вибір.

"Росія має поважати незалежність і територіальну цілісність України. Повернення до нормальних відносин неможливо, доки Росія продовжує дестабілізувати Україну і захоплювати її територію", - переконана Сіммонс.

Посол стверджує, що Велика Британія залишається відданим партнером України, рішуче захищаючи її суверенітет, незалежність і територіальну цілісність.

"Дії Росії у 2014 році неможливо виправдати. Росія силою захопила територію суверенної України, грубо порушуючи права українців, а також низку своїх міжнародних зобов'язань. Наша позиція чітка: ми не визнаємо, не визнаватимемо незаконну анексію Криму Росією", - сказала посол.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяДонбасКримВеликобританія