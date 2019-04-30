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Великобританія призначила нового посла в Україні

Новини » Політика    30.04.2019 - 14:41
Великобританія призначила нового посла в Україні
Фото: Мелісандра Сіммонс (gov.uk/government)

Новим послом Великобританії в Україні стала Мелінда Сіммонс

Великобританії призначили нового посла в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства.

Новим послом Великобританії в Україні стала Мелінда Сіммонс. До своїх обов'язків вона приступить влітку 2019 року.

"Мелінда Сіммонс була призначена послом Її Величності на Україні і змінить Джудіт Гоф, яку чекає інше дипломатичне призначення. Сіммонс вступить на посаду влітку 2019", - йдеться в документі.

Джудіт Гоф стала послом Великобританії в Україні у вересні 2015 року.

Раніше Мелінда Сіммонс займала різні пости в британському Міністерстві з питань міжнародного розвитку, в тому числі заміняла глав департаментів Європи, а також Близького Сходу і Північної Африки. У 2013 році вона перейшла в Міністерство закордонних справ (МЗС), де до 2016 року обіймала посаду заступника голови департаменту, що займається проблематику збройних конфліктів. В 2016-2017 році вона працювала в британському Національному секретаріаті з безпеки.

З 2018 року Сіммонс проходить в МЗС країни курс підготовки до роботи на новій посаді, посилено вивчає українську мову.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент України Петро Порошенко звільнив з посади посла України в Молдові Івана Гнатишина. Указ під номером 168/2019 був підписаний 25 квітня 2019 року.

Пізніше міністр справ України Павло Клімкін прокоментував звільнення посла України в Молдові Івана Гнатишина. Він пояснив, що посла звільнили за його власним бажанням, "враховуючи особисті обставини і вік".

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