Великобритания намерена предоставить украинским беженцам безвиз

Великобритания будет платить людям за то, чтобы они открыли свои дома для украинских беженцев. Таким способом правительство пытается снизить нагрузку на восточные страны ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Новая схема под названием "Дома для Украины" позволит беженцам из Украины приезжать в Великобританию, даже если у них нет родственных связей в стране. Великобритания будет платить британцам по 350 фунтов стерлингов (456 долларов США) в месяц, если они смогут предоставить беженцам свободную комнату, или квартиру в течение как минимум шести месяцев.

Законодатели от основных политических партий Британии выступили с критикой правительства, которое настаивает на том, чтобы украинцы получали визы до прибытия в Великобританию, заявив, что это ставит бюрократию выше благосостояния тех, кто спасается от войны. Политические силы намерены отменить визы для украинских беженцев.

Правительство заявило, что в соответствии с новой схемой представители общественности, благотворительных организаций, предприятий и общественных групп должны иметь возможность предлагать свое свободное жилье через специальный сайт.