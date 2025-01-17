ua en ru
Пт, 17 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

У Британії українці ризикують залишитися без роботи через візові правила: що відомо

Велика Британія, П'ятниця 17 січня 2025 13:45
UA EN RU
У Британії українці ризикують залишитися без роботи через візові правила: що відомо Фото: Візові правила у Великій Британії створюють труднощі для українських біженців (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Українці, які перебувають у Великій Британії, стикаються з проблемами через складнощі з продовженням віз. Затримки з оформленням документів змушують роботодавців розривати контракти, а біженці не можуть знайти нову роботу через відсутність чіткого візового статусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

З початком російського вторгнення в Україну Великобританія прийняла понад 300 тисяч біженців, які були змушені покинути свої домівки внаслідок війни.

Зокрема, ті, хто отримав тимчасовий дозвіл на перебування в країні за новою схемою продовження дозволу в Україні (UPE), виявили, що незважаючи на наявність цього дозволу, вони не можуть подати заявку на продовження візи до її офіційного закінчення. Це породжує невизначеність у питанні працевлаштування та оренди житла, що значно ускладнює життя українських біженців у Великій Британії.

Схема UPE: обмеження та невизначеність для біженців

Схема продовження дозволу в Україні (UPE) дозволяє українським біженцям залишатися у Великій Британії ще 18 місяців після закінчення терміну їхніх віз. Однак згідно з нинішніми правилами, українці можуть подати заявку на продовження лише після закінчення терміну дії візи, що призводить до місяця невизначеності.

Така затримка створює проблеми для роботодавців, які не можуть бути впевнені в правовому статусі працівника, а також для самих біженців, які намагаються знайти стабільну роботу та житло.

Проблеми з орендою житла через візовий статус

Крім проблем на ринку праці, українці також стикаються з труднощами в оренді житла. Благодійна організація "Опора" провела опитування та 4% учасників повідомили, що не змогли орендувати житло через невизначений візовий статус. Це ускладнює ситуацію для тих, хто намагається побудувати стабільне життя у Великій Британії.

Алекс Собель, голова парламентської групи з питань України, підкреслив, що проблема з продовженням віз може створити економічну загрозу для Великої Британії. Українці, зокрема, заповнили вакансії в секторах з дефіцитом робочої сили, таких як сільське господарство та готельний бізнес.

Особливо важливо підтримувати українців у тих галузях, де спостерігається дефіцит робочої сили. Однак через невизначеність візового статусу, багато з них не можуть отримати нові пропозиції або продовжити роботу.

Благодійні організації закликають до кращої співпраці з роботодавцями, щоб забезпечити безперервність працевлаштування для українців.

Уряд Великої Британії запевнив, що продовжить співпрацю з партнерами для забезпечення прав українців, що перебувають у країні. Також наголосили, що ті, хто має право залишитися за схемою UPE, збережуть право на роботу та доступ до житла, і продовжуватимуть отримувати необхідну підтримку.

Нагадаємо, що Велика Британія відкривала нову програму продовження дозволів для українців (UPE) с 4 лютого 2025 року. Вона дозволяє громадянам України та їхнім родинам, продовжити перебування ще на 18 місяців зі збереженням усіх прав і доступу до роботи, медицини та освіти.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Сили оборони уразили радіолокаційну техніку РФ у Бєлгородській області
Сили оборони уразили радіолокаційну техніку РФ у Бєлгородській області
DAILY
"Тут немає НАТО, я – муляр з Данії". Чому іноземці воюють за Україну і що кажуть про росіян
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Тут немає НАТО, я – муляр з Данії". Чому іноземці воюють за Україну і що кажуть про росіян