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Великобритания и Ирландия подали совместную заявку на проведение Евро-2028 по футболу

Автор: Андрей Вырва

Федерации футбола Англии, Шотландии, Уэльса, Северной Ирландии и Республики Ирландии объявили о совместной заявке на проведение Евро-2028.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Sky Sports.

Пять футбольных ассоциаций в своем заявлении отметили, что сконцентрируются на проведении континентального первенства и отказались от предложения провести Чемпионат мира 2030 года.

"В общей сложности пять ассоциаций решили сосредоточиться исключительно на официальной заявке на проведение Евро-2028 и согласились не участвовать в торгах за право проведение Чемпионата мира по футболу 2030 года", – говорится в совместном заявлении футбольных ассоциаций Англии, Северной Ирландии, Шотландии, Уэльса и Республики Ирландия.

Кроме того, в заявлении сказано, что Великобритания и Республика Ирландия могут предложить УЕФА и европейскому футболу что-то особенное в 2028 году – компактное и уникальное пятистороннее сотрудничество, которое обеспечит отличный опыт для команд и болельщиков.

На Евро-2020 лондонский стадион "Уэмбли" принял десять матчей, в том числе полуфиналы и финал турнира.

Еще четыре матча Чемпионата Европы-2020 прошли в Шотландии на стадионе "Хэмпден-Парк" (Глазго).

Напомним, что благодаря победе Сенегала на Кубке африканских наций, президент страны объявил 7 февраля выходным днем.

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