RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Великобританія та Ірландія подали спільну заявку на проведення Євро-2028 з футболу

Автор: Андрій Вирва

Федерації футболу Англії, Шотландії, Вельсу, Північної Ірландії та Республіки Ірландії оголосили про спільну заявку на проведення Євро-2028.

Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на Sky Sports.

П'ять футбольних асоціацій у своїй заяві зазначили, що сконцентруються на проведенні континентальної першості та відмовились від пропозиції провести Чемпіонат світу 2030.

"Гемпден-Парк" (Глазго).

Нагадаємо, що завдяки перемозі Сенегалу на Кубку африканських націй, президент країни оголосив 7 лютого вихідним днем.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФутболЧемпіонат Європи