Великобританія та Ірландія подали спільну заявку на проведення Євро-2028 з футболу

Федерації футболу Англії, Шотландії, Вельсу, Північної Ірландії та Республіки Ірландії оголосили про спільну заявку на проведення Євро-2028.
Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на Sky Sports.
П'ять футбольних асоціацій у своїй заяві зазначили, що сконцентруються на проведенні континентальної першості та відмовились від пропозиції провести Чемпіонат світу 2030.
"Гемпден-Парк" (Глазго).
Нагадаємо, що завдяки перемозі Сенегалу на Кубку африканських націй, президент країни оголосив 7 лютого вихідним днем.