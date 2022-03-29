ru ua
Вт, 29 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Великобритания хочет полного вывода российских войск из Украины, - пресс-секретарь Джонсона

Новина українською →
Лондон, Вторник 29 марта 2022 19:38
Великобритания хочет полного вывода российских войск из Украины, - пресс-секретарь Джонсона Фото: Великобритания требует полного вывода войск (Gettyimages)
Автор: Артем Горовенко

Пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заявил о желании Великобритании видеть полный, а не частичный вывод войск с территории Украины. Такое заявление появилось во вторник, 29 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Пресс-секретарь британского премьер-министра заявил, что Великобритания хочет полного вывода российских войск с территории Украины. Соответствующее заявление появилось в ответ на решение Москвы "резко сократить военную активность" под Киевом и Черниговом.

"Великобритания не хочет видеть ничего меньшего, чем "полный вывод" российских войск с территории Украины, и будет судить Россию по ее действиям, а не словам", - заявил он.

Британское правительство признало, что российские обстрелы вокруг Киева сократились.

Напомним, что Великобритания усилит экономическое давление на Россию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Великобритания Борис Джонсон Вторжение России в Украину
NEWS
Разрушенная ОГА, пострадавшие и новая угроза: что происходит в Николаеве
Разрушенная ОГА, пострадавшие и новая угроза: что происходит в Николаеве
DAILY
Новый раунд. Чего ждать от переговоров Украины и России в Стамбуле
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Новый раунд. Чего ждать от переговоров Украины и России в Стамбуле