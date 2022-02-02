Великобританія, Франція і Німеччина засудили випробування балістичних ракет Північною Кореєю
Великобританія, Франція і Німеччина рішуче засудили випробування балістичних ракет Північною Кореєю. Вони зробили з цього приводу спільну заяву.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.
Країни на Раді Безпеки ООН заявили, що випробування зброї Північною Кореєю підривають світову безпеку.
"Рішуче засуджуємо ці провокаційні дії, які підривають регіональний і міжнародний мир і безпеку і являють собою грубе порушення безлічі одноголосно прийнятих резолюцій Ради Безпеки ООН", - заявили представники трьох країн.
Вони відзначили, що тільки з початку року КНДР провела серію випробувань балістичних ракет.
"Багаторазові випробування балістичних ракет, проведені КНДР за останні дванадцять місяців, включаючи нові так звані гіперзвукові ракети і балістичну ракету класу "море-поверхня", що запускається з підводного човна, ілюструють постійні зусилля КНДР для розширення і поліпшення своїх балістичних можливостей", - йдеться в заяві.
Також країни зажадали КНДР виконати резолюції Ради Безпеки.
"Ми закликаємо КНДР повністю виконати резолюції Ради Безпеки, прийняти неодноразові пропозиції діалогу, зроблені Сполученими Штатами, і зробити конкретні кроки до повного, що піддається перевірці і незворотного демонтажу її зброї масового знищення і балістичних ракет", - заявили дипломати.
Нагадаємо, що КНДР сім разів запускала ракети тільки в цьому місяці. Країна не приховує цього.
Раніше повідомлялося, що Японія стурбована випробуваннями зброї Північною Кореєю. Країна перевела армію в підвищену боєготовність.