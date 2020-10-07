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Великобритания будет добиваться санкций для России из-за отравления Навального

Великобритания, Среда 07 октября 2020 22:49
Великобритания будет добиваться санкций для России из-за отравления Навального
Фото: Алексей Навальный (facebook com navalny)
Автор: Роман Тверденко

Великобритания готовится ввести санкции против России из-за отравления оппозиционера Алексея Навального. Британские власти уверены в причастности россиян к инциденту.

Об этом идет речь в заявлении министерства иностранных дел Великобритании.

Британское правительство делает вывод о причастности российских чиновников на основании заключения Организации по запрету химического оружия (ОЗХО), в котором сказано об отравлении Навального веществом из группы "Новичок", а также невовлеченности России в расследование инцидента с российским политиком.

МИД Великобритании будет работать вместе с партнерами по введению санкций против российских чиновников и других лиц, считающихся причастными к отравлению Навального и к разработке "Новичка".

Ранее сегодня за введение санкций против России в связи с отравлением Навального высказалось правительство Нидерландов. Также готовы ввести ограничения Германия и Франция.

У президента России Владимира Путина уже заявили, что ОЗХО делает общие заявления об отравлении, которые нужно подтверждать профессиональной информацией.

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