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Великобритания анонсировала введение санкций против так называемых "ЛНР" и "ДНР"

Фото: Великобритания анонсировала введение санкций против так называемых "ЛНР" и "ДНР" (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Великобритании планируют ввести санкции против так называемых "ДНР" и "ЛНР". В парламенте страны сегодня представят соответствующий проект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД Британии.

"Санкции в отношении Крыма будут распространены на неподконтрольные правительству Украины районы Донецкой и Луганской областей в рамках нового законодательства, внесенного на рассмотрение в парламент", - говорится в заявлении.

Кроме того, как отмечают в ведомстве, санкции также коснутся техосмотра частных самолетов и яхт олигархов из России.

"Нормативно-правовой акт, который будет способствовать ограничению технического обслуживания или оказания технической помощи самолетам или судам определенных лиц или организаций, будет внесен сегодня в парламент", - отмечают в МИД.

Там уточнили, что новые ограничения направлены на российских олигархов, подпавших под санкции, и их бизнес.

Отметим, как заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, перемирия России и Украины недостаточно, чтобы снимать санкции с оккупанта. Он считает, что необходимо усилить давление на президента РФ Владимира Путина.

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