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Перемирия недостаточно, чтобы снимать санкции с России, - Джонсон

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Вторник 29 марта 2022 17:23
Перемирия недостаточно, чтобы снимать санкции с России, - Джонсон Фото: премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

По мнению премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, перемирия России и Украины недостаточно, чтобы снимать санкции с оккупанта. Считает, что необходимо усилить давление на президента Российской Федерации Владимира Путина.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Премьер-министр сказал, что само прекращение огня не станет причиной для снятия санкций Великобритании с России", - заявил пресс-секретарь Джонсона.

Зато Джонсон считает, что мир должен продолжить вводить экономические санкции против России и оказывать военную помощь Украине, чтобы оккупант полностью изменил свой курс.

Война России против Украины длится тридцать четыре дня. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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