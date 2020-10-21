В Великобритании уже три региона ввели жесткий карантин

Третий регион в Великобритании вводит жесткий карантин. В графстве Южный Йоркшир третья стадия ограничений начнет действовать с субботы, 24 октября.

Об этом сообщает Sky News.

Властям региона удалось также договориться о 41 миллионе фунтов помощи для жителей и бизнеса, пострадавших от коронавируса.

Мэр Шеффилда Дэн Джарвис отметил, что ситуация с ростом заражения коронавирусом в графстве не оставляла другого варианта, кроме как вводить жесткие ограничения.

Под жесткий карантин попадут районы Шеффилд, Барнсли, Донкастер и Ротерхэм.

Третья стадия карантина предусматривает закрытие баров и кафе, которые не организуют продажу еды на вынос, запрет на сборы людей, которые не живут вместе, в жилищах и в большинстве публичных мест, а также рекомендацию отказаться от не жизненноважных поездок.

Южный Йоркшир является одним из лидеров в Британии по заболеваемости коронавирусом. Показатели колебятся от 310 заболевших на 100 тысяч населения в Донкастере до 427 в Барнсли.

Ранее к жесткому карантину в стране перешли регионы Мерсисайд и Ланкашир.

Сегодня сообщалось, что Европейская комиссия заключила соглашение о закупке потенциальной вакцины от коронавируса с американским разработчиком Johnson & Johnson. Это уже третий контакт ЕС с компанией-производителем вакцины.