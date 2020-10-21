ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Великобританії вже три регіони ввели жорсткий карантин

Автор: Роман Тверденко

Третій регіон у Великобританії вводить жорсткий карантин. У графстві Південний Йоркшир третя стадія обмежень почне діяти з суботи, 24 жовтня.

Про це повідомляє Sky News.

Владі регіону вдалося також домовитися про 41 мільйон фунтів допомоги для жителів і бізнесу, постраждалих від коронавірусу.

Мер Шеффілда Ден Джарвіс зазначив, що ситуація з ростом зараження коронавірусом в графстві не залишала іншого варіанту, крім як вводити жорсткі обмеження.

Популярні новини

Під жорсткий карантин потраплять райони Шеффілд, Барнслі, Донкастер і Ротерхэм.

Третя стадія карантину передбачає закриття барів і кафе, які не організують продаж їжі на винос, заборону на збори людей, які не живуть разом, в помешканнях і в більшості публічних місць, а також рекомендацію відмовитися від не життєвоважливих поїздок.

Південний Йоркшир є одним з лідерів в Британії по захворюваності коронавірусом. Показники - від 310 хворих на 100 тисяч населення в Донкастері до 427 у Барнслі.

Раніше до жорсткого карантину в країні перейшли регіони Мерсісайд і Ланкашир.

Сьогодні повідомлялося, що Європейська комісія уклала угоду про закупівлю потенційної вакцини від коронавируса з американським розробником Johnson & Johnson. Це вже третій контакт ЄС з компанією-виробником вакцини.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус