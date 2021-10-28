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В Великобритании за сутки COVID-19 выявили у почти 44 000 человек

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Великобритания, Четверг 28 октября 2021 02:47
В Великобритании за сутки COVID-19 выявили у почти 44 000 человек Фото: в Великобритании за сутки COVID-19 выявили у почти 44 000 человек (Adam Berry/Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

В Великобритании за сутки COVID-19 выявили у почти 44 000 человек. Днем ранее коронавирус зарегистрировали у 40 900 британцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

За прошедшие сутки после заражения COVID-19 в Великобритании умерли 207 человек.

С начала пандемии коронавируса в Британии выявили 8,8 млн случаев заражения COVID-19, скончались 140 000 человек.

Как сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в еженедельном эпидемиологическом бюллетене, Европа продолжает быть единственной частью света, где количество новых случаев коронавируса COVID-19 и смертей от заболевания продолжило расти на прошлой неделе.

Согласно информации ВОЗ, за неделю с 18 по 24 октября было выявлено увеличение общемировых новых случаев заражения COVID-19 на 4%. При этом более половины (57%) новых случаев коронавируса были выявлены в европейском регионе. Эта часть света стала единственной, где отметили увеличение заболеваемости по сравнению с прошлой неделей.

За весь период пандемии в мире было выявлено более 243 млн случаев заражения коронавирусом и более 4,9 млн смертей от последствий заражения.

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