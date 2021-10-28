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У Великобританії за добу COVID-19 виявили у майже 44 000 осіб

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Великобританія, Четвер 28 жовтня 2021 02:47
У Великобританії за добу COVID-19 виявили у майже 44 000 осіб Фото: у Великобританії за добу COVID-19 виявили у майже 44 000 осіб (Adam Berry / Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

У Великобританії за добу COVID-19 виявили у майже 44 000 осіб. Днем раніше коронавірус зареєстрували у 40 900 британців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За минулу добу після зараження COVID-19 у Великобританії померли 207 осіб.

З початку пандемії коронавірусу в Британії виявили 8,8 млн випадків зараження COVID-19, померли 140 000 чоловік.

Як повідомила Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) в щотижневому епідеміологічному бюлетені, Європа продовжує бути єдиною частиною світу, де кількість нових випадків коронавірусу COVID-19 і смертей від захворювання продовжило зростати минулого тижня.

Згідно з інформацією ВООЗ, за тиждень з 18 по 24 жовтня було виявлено збільшення загальносвітових нових випадків зараження COVID-19 на 4%. При цьому більше половини (57%) нових випадків коронавірусу були виявлені в європейському регіоні. Ця частина світу стала єдиною, де відзначили збільшення захворюваності в порівнянні з минулим тижнем.

За весь період пандемії в світі було виявлено понад 243 млн випадків зараження коронавірусом і понад 4,9 млн смертей від наслідків зараження.

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