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В Великобритании пока не рассматривают введение национального локдауна

Великобритания, Пятница 30 октября 2020 16:39
В Великобритании пока не рассматривают введение национального локдауна
Фото: пустая улица в городе в Уэльсе в марте (flickr.com/127988409@N07)
Автор: Роман Тверденко

Правительство Великобритании пока не рассматривает возможность введения локдауна по всей стране. Текущие меры называют эффективными.

Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

Он отметил, что есть признаки того, что действующие локальные ограничения замедлили прирост новых случаев заражения коронавирусом. И признал, что в правительстве не хотят рассматривать вопрос общего локдауна.

"Текущее меры были нами разработаны, чтобы не вводить более радикальные меры, потому что мы понимаем, как они могут повлиять на нашу экономику", - сказал Рааб.

В Великобритании уже более недели фиксируют по 20 тысяч новых случаев заражения коронавирусом в сутки. Всего в стране зафиксировано 965 тысяч случаев, почти 46 тысяч человек умерли.

Напомним, глава администрации канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик заявил, что в стране шесть крупных госкомпаний создадут полевые госпитали для больных коронавирусом. Они будут рассчитаны на более чем 3 тысячи мест.

Также правительство Швеции обнародовало новые жесткие карантинные рекомендации для еще трех регионов. Их усилили в связи с увеличением числа новых случаев коронавируса и процента положительных тестов среди всех сделанных.

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